Байден прошел медосмотр после дебатов с Трампом – Politico

Президент США Джо Байден в среду вечером сообщил более 20 губернаторам-демократам на частной встрече, что он прошел медицинский осмотр после дебатов на прошлой неделе и чувствует себя хорошо. Об этом стало известно изданию Politico от трех человек, знакомых с ходом дискуссии, сообщает Европейская правда.

Во время часовой встречи, вызванной ростом беспокойства относительно его здоровья и политической жизнеспособности, один из губернаторов спросил Байдена о его физическом состоянии. Президент упомянул, что в последние дни прошел обследование, и заверил, что он остается в добром здравии, постучав для эффекта по дереву, как утверждают двое из этих людей, пожелавших остаться анонимными.

Это заявление – на поспешно организованной встрече в Белом доме, куда почти десяток губернаторов приехали в Вашингтон, а другие участвовали виртуально – прозвучало через несколько часов после того, как пресс-секретарь Карин Жан-Пьер обошла прямые вопросы журналистов, спрашивавших, проходил ли он обследование после дебатов.

"Президент проходит регулярные ежегодные медицинские осмотры, которые мы публикуем в виде подробного отчета. Мы собираемся продолжать это делать" , – сказала она.

По словам человека, знакомого с расписанием президента, замечание Байдена касалось короткого осмотра врачом Белого дома в последующие дни после дебатов в связи с длительными симптомами простуды. Этот человек добавил, что осмотр был коротким и не включал никаких серьезных анализов.

Двое губернаторов-демократов – Мишель Лужан Гришем из Нью-Мексико и Джанет Миллз из Мэна – выразили Байдену беспокойство, сможет ли он все еще победить в их штатах, где преобладают республиканцы, описав их как конкурентные, рассказали два человека, знакомых с ходом дискуссии. В 2020 году Байден победил в Нью-Мексико с отрывом от Дональда Трампа на 11 процентных пунктов, а в штате Мэн – на 9 пунктов.

Встреча с губернаторами в среду вечером знаменует собой последние усилия Байдена, направленные на сохранение жизнеспособности его кандидатуры, которая находится в затруднительном положении.