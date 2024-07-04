В ОП готують перестановки у Кабміні: що говорять про відставку Шмигаля

Так зване "перезавантаження Кабміну", про яке говорять уже давно, передбачає, зокрема, і зміну прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Якщо таке рішення буде ухвалено, то главу уряду можуть змінити до початку осені, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

Як один з індикаторів того, що Дениса Шмигаля незабаром можуть відправити у відставку, називають його зовнішньополітичну активність, що різко знизилася. Втім, на це є контраргумент: якщо за кордон з візитами вирушає президент, то прем'єр зазвичай залишається в Україні "на господарстві". Водночас глава держави та глава уряду беруть участь у заходах за кордоном лише у виняткових випадках.

На Банковій кажуть, що невдовзі після саміту НАТО у Вашингтоні (9-11 липня) і тим більше після саміту Європейського політичного співтовариства в Лондоні (18 липня) фокус уваги дещо зміститься на внутрішньоукраїнські справи. І в рамках цього якраз і можливе перезавантаження Кабміну або як мінімум окремі перестановки. Умовним дедлайном при цьому називають початок осені, але все може статися значно швидше.

Хто може зайняти крісло Шмигаля?

У кулуарах вже обговорюється кандидатура потенційної змінниці Шмигаля - першого віце-прем'єра та міністра економіки Юлії Свириденко, яку відносять до орбіти впливу голови ОП Андрія Єрмака.

Про прем'єрські амбіції Свириденко в кулуарах говорять давно. Чи не з моменту її переїзду з Банкової на Грушевського наприкінці 2021 року - вже тоді говорили про неї як про потенційну змінницю Шмигаля.

При цьому якихось помітних провалів, покаранням за які могла б служити відставка, нинішній глава уряду не мав. У владі розповідають, що після початку великої війни у ​​Шмигаля та Зеленського склалися такі відносини, за яких прем'єр про свою можливу відставку дізнається точно не зі ЗМІ (а подібні випадки - не рідкість). І в будь-якому разі, навіть якщо Шмигаль залишить Кабмін, він, напевно, залишиться в команді влади на якійсь іншій посаді.

Безумовно, зміна глави уряду напередодні зими з непередбачуваною ситуацією в енергетиці виглядає дуже неоднозначно. Це визнають і різні співрозмовники у владі. Але за кадрових призначень в Україні нерідко працює інша логіка.

Ротації у Кабміні

Задля того, щоб провести ротації у Кабміні, навіть змінили розклад роботи Верховної Ради. Спочатку планувалося, що вона засідатиме наступного тижня, але потім "пленарку" посунули на тиждень, яка починається з 15 липня. За офіційною версією - через участь спікера Руслана Стефанчука в саміті НАТО, за неофіційною - через необхідність остаточно врегулювати кадрові питання. Тим більше, західні партнери в цій справі теж можуть мати свою думку, хоч і не вирішальну - адже їм потім працювати з цими новими людьми (або зі старими - але на нових посадах).

"Шанси є, але як завжди у нас все може помінятися" , - відповідає співрозмовник у "Слузі народу" на питання про можливу зміну уряду вже через пару тижнів.

Але поки що заповнення вакансій у Кабміні переноситься з одного пленарного тижня на інший. Окрім "вічних" в.о. - глав Мінветеранів та Мінкультури -

обезголовленим виявилося і міністерство відновлення після поспішного звільнення Олександра Кубракова. Це відомство передбачається розділити на два: Мінінфраструктури та Мінрегіон.

Перше мав очолити нинішній керівник "Нафтогазу" Олексій Чернишов, другий – заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба. Але за місяць, що пройшов зі звільнення Кубракова, до цього справа так і не дійшла.

У випадку з Чернишовим відіграло роль і те, що він виявився втягнутим у гучний скандал, пов'язаний зі "зливами" з Національного антикорупційного бюро. Зважаючи на увагу, яку західні партнери України приділяють антикорупційній вертикалі, це вдарило по його шансах на перехід до Кабміну, кажуть співрозмовники видання. Тим більше що на новій посаді йому довелося б активно працювати із Заходом. При цьому менеджерські здібності Чернишова у владі оцінюють цілком позитивно - не такий вже й частий випадок.