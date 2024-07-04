В ОП готовят перестановки в Кабмине: что говорят об отставке Шмыгаля

Так называемая "перезагрузка Кабмина", о которой говорят уже давно, предполагает, в частности, и смену премьер-министра Дениса Шмыгаля. Если такое решение будет принято, то главу правительства могут сменить уже до начала осени, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

В качестве одного из индикаторов того, что Дениса Шмыгаля вскоре могут отправить в отставку, называют его резко снизившуюся внешнеполитическую активность. Впрочем, на это есть контраргумент: если за рубеж с визитами отправляется президент, то премьер, как правило, остается в Украине "на хозяйстве". Вместе глава государства и глава правительства участвуют в мероприятиях за рубежом только в исключительных случаях.

На Банковой говорят, что вскоре, после саммита НАТО в Вашингтоне (9-11 июля) и тем более после саммита Европейского политического сообщества в Лондоне (18 июля), фокус внимания несколько сместится на внутриукраинские дела. И в рамках этого как раз и возможна перезагрузка Кабмина или как минимум отдельные перестановки. Условным дедлайном при этом называют начало осени, но все может случиться значительно быстрее.

Кто может занять кресло Шмыгаля?

В кулуарах уже вовсю обсуждается кандидатура потенциальной сменщицы Шмыгаля - первого вице-премьера и министра экономики Юлии Свириденко, которую относят к орбите влияния главы ОП Андрея Ермака.

О премьерских амбициями Свириденко в кулуарах говорят давно. Чуть ли не с момента ее переезда с Банковой на Грушевского в конце 2021 года - уже тогда судачили о ней как о потенциальной сменщице Шмыгаля.

При этом каких-то заметных провалов, наказанием за которые могла бы служить отставка, у нынешнего главы правительства не было. Во власти рассказывают, что после начала большой войны у Шмыгаля и Зеленского сложились такие отношения, при которых премьер о своей возможной отставке узнает точно не из СМИ (а подобные случаи – не редкость). И в любом случае, даже если Шмыгаль покинет Кабмин, он наверняка останется в команде власти на какой-то другой должности.

Безусловно, смена главы правительства накануне зимы, с непредсказуемой ситуацией в энергетике, выглядит весьма неоднозначно. Это признают и различные собеседники во власти. Но при кадровых назначениях в Украине нередко работает другая логика.

Ротации в Кабмине

Ради того, чтобы провести ротации в Кабмине, даже поменяли расписание работы Верховной Рады. Изначально планировалось, что она будет заседать на следующей неделе, но потом "пленарку" сдвинули на неделю, начинающуюся с 15 июля. По официальной версии – из-за участия спикера Руслана Стефанчука в саммите НАТО, по неофициальной - из-за необходимости окончательно утрясти кадровые вопросы. Тем более, западные партнеры в этом деле тоже могут иметь свое мнение, хоть и не решающее – ведь им же потом работать с этими новыми людьми (или со старыми – но на новых должностях).

"Шансы есть, но как всегда у нас же все может поменяться" , – отвечает собеседник в "Слуге народа" на вопрос о возможной смене правительства уже через пару недель.

Но пока заполнение вакансий в Кабмине переносится с одной пленарной недели на другую. Помимо "вечных" и.о. - глав Минветеранов и Минкультуры - "обезглавленным" оказалось и министерство восстановления после поспешного увольнения Александра Кубракова. Это ведомство предполагается разделить на два: Мининфраструктуры и Минрегион.

Первое должен был возглавить нынешний руководитель "Нафтогаза" Алексей Чернышев, второе - замглавы Офиса президента Алексей Кулеба. Но за месяц, прошедший с увольнения Кубракова, до этого дело так и не дошло.

В случае с Чернышовым сыграло роль и то, что он оказался втянут в громкий скандал, связанный со "сливами" из Национального антикоррупционного бюро. Учитывая внимание, которое западные партнеры Украины уделяют антикоррупционной вертикали, это ударило по его шансам на переход в Кабмин, говорят собеседники издания. Тем более, что на новой должности ему пришлось бы активно работать с Западом. При этом менеджерские способности Чернышова во власти оценивают вполне позитивно - не столь уж частый случай.

Будут ли кадровые изменения более масштабными – скорее всего, решится до конца следующей недели.