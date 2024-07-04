Жоден "Кинджал" за понад рік не досяг Києва – Повітряні сили

Усі російські балістичні ракети “Кинджал”, які були запущені по столиці України після отримання ЗРК Patriot, успішно перехоплені. Загалом по Києву ворог випустив вже понад 20 “Кинджалів”. Про це заявив командир 96-ї зенітної ракетної бригади полковник Повітряних сил ЗСУ Сергій Яременко, повідомляє Укрінформ.

"Коли ми працюємо проти балістики, для нас не важливо, чи це “Кинджал” Х-47М, чи “Іскандер-М”, чи 48Н (ракета з застосуванням С-400), або “Циркон”, запущений з ракетного комплексу “Бастіон”. Для нас це в ﻿﻿ першу чергу балістична ціль. Уже потім аналітики, експерти на підставі певних характеристик, пошуку уламків ідентифікують, яка саме це була повітряна ціль.

Скажу єдине: всі “Кинджали”, які були запущені по столиці України, з моменту, коли було оголошено, що зенітний ракетний комплекс Patriot заступив на бойове чергування, всі були успішно перехоплені. Жодна балістична ціль з початку травня 2023 року не досягла своєї цілі в межах столиці нашої країни. Понад 20 “Кинджалів” були запущені по Києву і всі – успішно перехоплені" , - повідомив Яременко.

Відповідаючи на питання, чому Росія зараз перестала активно обстрілювати Київ, Яременко відзначив, що це не пов’язано з тим, що Сили оборони ефективно відбивають атаки.

"Росія, маючи наявні засоби, визначає перелік об'єктів для удару. Можливо, в цей період її цікавлять інші об'єкти. Але періодично, звичайно, важливі державні об'єкти на Київщині, теж під впливом ударів противника. Ми готові щоденно, щосекунди у будь-який час доби до таких викликів" , - запевнив командир бригади.

Коментуючи питання протидії КАБам, Яременко наголосив, що найефективніша боротьба з ними – це знищення носія керованої авіаційної бомби.