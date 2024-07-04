Ни один "Кинжал" за более чем год не достиг Киева – Воздушные силы

Все российские баллистические ракеты Кинжал, которые были запущены по столице Украины после получения ЗРК Patriot, успешно перехвачены. В целом по Киеву враг выпустил уже более 20 "Кинжалов". Об этом заявил командир 96-й зенитной ракетной бригады полковник Воздушных сил ВСУ Сергей Яременко, сообщает Укринформ.

"Когда мы работаем против баллистики, для нас не важно, это "Кинжал" Х-47М, или "Искандер-М", или 48Н (ракета с применением С-400), или "Циркон", запущенный из ракетного комплекса "Бастион". Для нас это в первую очередь баллистическая цель.

Скажу единственное: все Кинжалы, которые были запущены по столице Украины, с момента, когда было объявлено, что зенитный ракетный комплекс Patriot заступил на боевое дежурство, все были успешно перехвачены. Ни одна баллистическая цель с начала мая 2023 не достигла своей цели в пределах столицы нашей страны. Более 20 "Кинжалов" были запущены по Киеву и все - успешно перехвачены" , - сообщил Яременко.

Отвечая на вопрос, почему Россия сейчас перестала активно обстреливать Киев, Яременко отметил, что это не связано с тем, что силы обороны эффективно отражают атаки.

"Россия, имея имеющиеся средства, определяет перечень объектов для удара. Возможно, в этот период ее интересуют другие объекты. Но периодически, конечно, важные государственные объекты на Киевщине, тоже под влиянием ударов противника. Мы готовы ежедневно, ежесекундно в любое время суток до таких вызовов" , - заверил командир бригады.

Комментируя вопрос противодействия КАБам, Яременко подчеркнул, что эффективная борьба с ними – это уничтожение носителя управляемой авиационной бомбы.