ЗСУ зачищають залишки ДРГ, яка зайшла в прикордоння Харківщині – ОТУ "Харків"

Сили оборони продовжують виявляти та знищувати залишки ДРГ, яка зайшла в Сотницький Козачок Золочівської громади на Харківщині. Про це заявив речник ОТУ “Харків” Юрій Повх, повідомляє Укрінформ.

"Вздовж лінії державного кордону ворог намагається створити додаткові точки напруження, використовуючи тактику дій ДРГ. Одна з таких груп здійснила спробу заходу у населений пункт Сотницький Козачок, який знаходиться безпосередньо на лінії державного кордону. У поточний момент підрозділи Сил оборони України продовжують заходи з виявлення та знищення залишків групи" , - сказав Повх.

За його словами, в зоні відповідальності ОТУ "Харків" російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на напрямках Вовчанська та Липців.

У пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації зазначили, що у Сотницькому Козачку донедавна проживало 32 людей, на сьогодні залишаються 4.

Як повідомлялося, 26 червня поблизу населеного пункту Сотницький Козачок Харківської області прикордонники відбили атаку російської диверсійно-розвідувальної групи.

Речник ДПСУ Андрій Демченко 4 липня сказав, що війська РФ намагаються створювати напругу з метою або розширити надалі плацдарм бойових дій, або для утримання на цьому напрямку певних сил та засобів Україною.

На мапі проєкту DeepState 4 липня Сотницький Козачок позначається як окуповане росіянами село.