ВСУ зачищают остатки ДРГ, зашедшей в приграничье Харьковщины – ОТУ "Харьков"

Силы обороны продолжают выявлять и уничтожать остатки ДРГ, зашедшей в Сотницкий Казачок Золочевской общины Харьковской области. Об этом заявил спикер ОТУ "Харьков" Юрий Повх, сообщает Укринформ.

"Вдоль линии государственной границы враг пытается создать дополнительные точки напряжения, используя тактику действий ДРГ. Одна из таких групп предприняла попытку мероприятия в населенный пункт Сотницкий Казачок, который находится непосредственно на линии государственной границы. В настоящее время подразделения Сил обороны Украины продолжают мероприятия по выявлению и уничтожение остатков группы" , - сказал Повх.

По его словам, в зоне ответственности ОТУ "Харьков" российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на направлениях Волчанска и Липцев.

В пресс-службе Харьковской областной военной администрации отметили, что в Сотницком Казачке до недавнего времени проживало 32 человека, на сегодняшний день остаются 4.

Как сообщалось, 26 июня вблизи населенного пункта Сотницкий Казачок Харьковской области пограничники отразили атаку российской диверсионно-разведывательной группы.

Представитель ГНСУ Андрей Демченко 4 июля сказал, что войска РФ пытаются создавать напряжение с целью либо расширить в дальнейшем плацдарм боевых действий, либо для удержания на этом направлении определенных сил и средств Украиной.

На карте проекта DeepState 4 июля Сотницкий Казачок обозначается как оккупированное россиянами село.