Лукашенко звільнив 9 білоруських політв’язнів з близько 1400
Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко звільнив щонайменше дев'ять політичних в'язнів. Про це заявив білоруський правозахисний центр "Вясна", повідомляє Європейська правда.
Правозахисна група повідомила, що їй відомо про трьох жінок і шістьох чоловіків, які були звільнені, у тому числі – онкохворий політик-ветеран Григорій Кастусьов. Це єдине ім’я, яке наразі називають публічно.
За інформацією групи "Вясна", частину затриманих звільнили за амністією, а частину – за помилуванням.
Попри це рідкісне помилування близько 1400 осіб все ще залишаються за ґратами за політичну діяльність. Більшість з них були заарештовані після мирних масових протестів у 2020 році.
Лукашенко цього тижня оголосив амністію з нагоди 80-ї річниці визволення Білорусі від нацистів. Державне інформаційне агентство "Белта" повідомило, що амністія стосуватиметься близько 7850 ув'язнених, включаючи неповнолітніх, вагітних жінок, пенсіонерів і людей, які страждають на туберкульоз або рак.
Засуджені за злочини проти держави або екстремістську і терористичну діяльність були виключені з-під амністії, але Лукашенко дав зрозуміти, що будуть зроблені деякі винятки для серйозно хворих.