Лукашенко освободил 9 белорусских политзаключенных из около 1400
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко освободил по меньшей мере девять политических заключенных. Об этом заявил белорусский правозащитный центр "Вясна", сообщает Европейская правда.
Правозащитная группа сообщила, что ей известно о трех женщинах и шести мужчинах, которые были освобождены, в том числе – онкобольной политик-ветеран Григорий Кастусев. Это единственное имя, которое пока называют публично.
По информации группы "Вясна", часть задержанных освободили по амнистии, а часть – по помилованию.
Несмотря на это редкое помилование около 1400 человек все еще остаются за решеткой за политическую деятельность. Большинство из них были арестованы после мирных массовых протестов в 2020 году.
Лукашенко на этой неделе объявил амнистию по случаю 80-й годовщины освобождения Беларуси от нацистов. Государственное информационное агентство "Белта" сообщило, что амнистия коснется около 7850 заключенных, включая несовершеннолетних, беременных женщин, пенсионеров и людей, страдающих туберкулезом или раком.
Осужденные за преступления против государства или экстремистскую и террористическую деятельность были исключены из-под амнистии, но Лукашенко дал понять, что будут сделаны некоторые исключения для серьезно больных.