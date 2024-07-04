Окупанти погрожують депортацією українцям за відмову від паспорта РФ – ЦНС

На тимчасово окупованих територіях півдня росіяни погрожують вигнати через блокпост у Василівці, тих хто не буде отримувати паспорт РФ.

Про це повідомляє﻿ Центр національного спротиву.

Зазначається, що попри спроби примусової паспортизації, не всі українці на окупованих територіях погоджуються на отримання російського громадянства. Таких людей окупанти погрожують депортувати.

"Зокрема під час останніх рейдів на півдні мешканцям обіцяли вигнати через блок-пост до України та конфіскувати майно.﻿

