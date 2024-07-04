Оккупанты угрожают депортацией украинцам за отказ от паспорта РФ – ЦНС

На временно оккупированных южанах россияне угрожают выгнать из-за блокпоста в Васильевке, тех, кто не будет получать паспорт РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что, несмотря на попытки принудительной паспортизации, не все украинцы на оккупированных территориях соглашаются на получение российского гражданства. Таких людей оккупанты угрожают депортировать.

"В частности, во время последних рейдов на юге жителям обещали выгнать через блок-пост в Украину и конфисковать имущество.