ВМС України показали випробування корвета "Гетьман Іван Мазепа"

ВМС ЗС України показали, як проходить ходові випробування у морі багатоцільовий корабель класу корвет "Гетьман Іван Мазепа" ВМС ЗС України, який будується у Туреччині, повідомляє Українська правда.

Як пише "Мілітарний" під час цих випробувань команда корабля і суднобудівної компанії разом із підрядниками перевіряють роботу всіх систем корвета. Зокрема, як обладнання працює в різних режимах і навантаженнях.

Корвет повинен увійти до складу українського військового флоту у 2024 році.