ВМС Украины показали испытания корвета "Гетман Иван Мазепа"

ВМС ВС Украины показали, как проходит ходовые испытания в море многоцелевой корабль класса корвет "Гетман Иван Мазепа" ВМС ВС Украины, который строится в Турции, сообщает Украинская правда.

Как пишет "Милитарный" во время этих испытаний команда корабля и судостроительной компании вместе с подрядчиками проверяют работу всех систем корвета. В частности, как оборудование работает в различных режимах и нагрузках.

Корвет должен войти в состав украинского военного флота в 2024 году.