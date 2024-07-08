Курс валют НБУ на 8 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 8 липня 2024 року
Курс долара порівняно з 7 липня знизився до позначки 40.5420 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 8 коп. до 43.8624 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 12 коп. до 51.8289 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка підвищився на 3 коп. до 45.0918 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 5 коп. до 10.2475 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40,542 000
|EUR
|Євро
|43.862 400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.828 900
|CHF
|Швейцарський франк
|45.091 800
|PLN
|Польський злотий
|10.247 500
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.