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Курс валют НБУ на 8 липня

Курс валют НБУ на 8 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 8 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 7 липня знизився до позначки 40.5420 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 8 коп. до 43.8624 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 12 коп. до 51.8289 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 3 коп. до 45.0918 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 5 коп. до 10.2475 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40,542 000 --0.0038
EUR Євро 43.862 400 +0.081
GBP Фунт стерлінгів 51.828 900 +0.1208
CHF Швейцарський франк 45.091 800 +0.0259
PLN Польський злотий 10.247 500 +0.0481

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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