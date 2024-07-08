Курс валют НБУ на 8 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 8 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 7 липня знизився до позначки 40.5420 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 8 коп. до 43.8624 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 12 коп. до 51.8289 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 3 коп. до 45.0918 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 5 коп. до 10.2475 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40,542 000 EUR Євро 43.862 400 GBP Фунт стерлінгів 51.828 900 CHF Швейцарський франк 45.091 800 PLN Польський злотий 10.247 500

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.