Курс валют НБУ на 8 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 8 июля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 7 июля, снизился до отметки 40.5420 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 8 коп до 43.8624 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов повысился на 12 коп до 51.8289 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка повысился на 3 коп до 45.0918 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 5 коп до 10.2475 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.542000
|EUR
|Евро
|43.862400
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.828900
|CHF
|Швейцарский франк
|45.091800
|PLN
|Польский злотый
|10.247500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.