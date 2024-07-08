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Курс валют НБУ на 8 июля

Курс валют НБУ на 8 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 8 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 7 июля, снизился до отметки 40.5420 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 8 коп до 43.8624 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 12 коп до 51.8289 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 3 коп до 45.0918 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 5 коп до 10.2475 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.542000 --0.0038
EUR Евро 43.862400 +0.081
GBP Фунт стерлингов 51.828900 +0.1208
CHF Швейцарский франк 45.091800 +0.0259
PLN Польский злотый 10.247500 +0.0481

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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