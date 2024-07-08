Курс валют НБУ на 8 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 8 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 7 июля, снизился до отметки 40.5420 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 8 коп до 43.8624 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 12 коп до 51.8289 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 3 коп до 45.0918 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 5 коп до 10.2475 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.542 000 EUR Евро 43.862 400 GBP Фунт стерлингов 51.828 900 CHF Швейцарский франк 45.091 800 PLN Польский злотый 10.247 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.