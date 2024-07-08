Польща знову підіймала авіацію через удари РФ по Україні

Збройні сили Польщі у ніч на понеділок піднімали в небо польські літаки та літаки союзників під час повітряної атаки по Україні. ﻿﻿Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування ЗС Польщі, повідомляє Українська правда.

Польські військові також попередили про "можливе підвищення рівня шуму, пов’язане з початком польотів польських та союзницьких літаків у нашому повітряному просторі".

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ударів по об’єктах, розташованих, у тому числі на території західної України", – йдеться в повідомленні.

Останній раз у Польщі підіймали авіацію через російські атаки в ніч з 21 на 22 червня цього року.

Нагадаємо, у неділю ввечері з аеродрому "Оленья" в РФ злетіли 4 літаки стратегічної авіації Ту-95. Близько 1.30 вони здійснили пускові маневри, а близько 2.30 в повітряному просторі країни зафіксували перші групи ракет. Повітряна тривога тривала до 3.52.