Польша снова поднимала авиацию из-за ударов РФ по Украине

Вооруженные силы Польши в ночь на понедельник поднимали в небо польские самолеты и самолеты союзников во время воздушной атаки по Украине. ﻿﻿Об этом говорится в сообщении Оперативного командования ВС Польши, сообщает Украинская правда.

Польские военные также предупредили о "возможном повышении уровня шума, связанное с началом полетов польских и союзных самолетов в нашем воздушном пространстве".

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным, в том числе, на территории западной Украины" , – говорится в сообщении.

Последний раз в Польше поднимали авиацию из-за российских атак в ночь с 21 на 22 июня этого года.

Напомним, в воскресенье вечером с аэродрома "Оленья" в РФ взлетели 4 самолета стратегической авиации Ту-95. Около 1.30 они совершили пусковые маневры, а около 2.30 в воздушном пространстве страны зафиксировали первые группы ракет. Воздушная тревога продолжалась до 3.52.