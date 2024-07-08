РФ знову підняла в небо бомбардувальники Ту-95 – Повітряні сили
Повітряні сили ЗСУ попередили, що РФ підняла у повітря бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Також зранку в понеділок вдруге за ніч оголошували тривогу через зліт носія ракет "Кинджал" МіГ-31К.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Увага! Зафіксовано зліт 5 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ)", – йдеться в повідомленні.
Також повідомляється про зліт винищувача МіГ-31К.
Оновлено: О 7:42 тривогу у столиці через зліт МіГ-31К скасували.