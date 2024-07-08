РФ снова подняла в небо бомбардировщики Ту-95 – Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ предупредили, что РФ подняла в воздух бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95. Также утром в понедельник во второй раз за ночь объявляли тревогу из-за взлета носителя ракет "Кинжал" МиГ-31К.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Зафиксирован взлет 5 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ)" , – говорится в сообщении.

Также сообщается о взлете истребителя МиГ-31К.

Обновлено: В 7:42 тревогу в столице из-за взлета МиГ-31К отменили.