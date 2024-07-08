Генштаб: РФ втратила за добу 1200 військових, літак та 40 бронемашин

За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 1200 військових, 16 танків, 40 бронемашин, 29 артсистем та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.07.24 орієнтовно склали: