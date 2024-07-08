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Генштаб: РФ втратила за добу 1200 військових, літак та 40 бронемашин

Генштаб: РФ втратила за добу 1200 військових, літак та 40 бронемашин
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 1200 військових, 16 танків, 40 бронемашин, 29 артсистем та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 552 190 (+1 200) осіб,
  • танків − 8 171 (+16) од,
  • бойових броньованих машин − 15 685 (+40) од,
  • артилерійських систем − 1 4966 (+29) од,
  • РСЗВ − 1 115 (+0) од,
  • засобів ППО − 880 (+1) од,
  • літаків − 361 (+1) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 893 (+31) од,
  • крилатих ракет − 2 353 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 28 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 20 150 (+47) од,
  • спеціальної техніки − 2 503 (+8) од.

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