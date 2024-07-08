Генштаб: РФ потеряла за сутки 1200 военных, самолет и 40 бронемашин

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 1200 военных, 16 танков, 40 бронемашин, 29 артсистем и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.07.24 ориентировочно составили: