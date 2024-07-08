Генштаб: РФ потеряла за сутки 1200 военных, самолет и 40 бронемашин
За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 1200 военных, 16 танков, 40 бронемашин, 29 артсистем и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 552 190 (+1 200) человек,
- танков − 8 171 (+16) ед,
- боевых бронированных машин – 15 685 (+40) ед,
- артиллерийских систем − 1 4966 (+29) ед,
- РСЗО − 1 115 (+0) ед,
- средств ПВО − 880 (+1) ед,
- самолетов − 361 (+1) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 893 (+31) ед,
- крылатых ракет − 2 353 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 20 150 (+47) ед,
- специальной техники – 2 503 (+8) ед.