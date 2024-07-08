Вибухи боєприпасів у Воронезькій області РФ: супутникові знімки з наслідками пожежі

Вчора, 7 липня, під удар дронів потрапив великий склад боєприпасів біля населеного пункту Сергіївка у Підгоренському районі Воронезької області.﻿ Про це повідомляє російська редакція "Радіо Свобода", пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Зазначається, що масштабна пожежа почалась після атаки дронів. Місцева влада заявила, що усі БпЛА нібито були збиті, втім, через падіння уламків "загорілась господарська будівля".

Губернатор регіону Олександр Гусєв, своєю чергою, заявив про запровадження режиму надзвичайної ситуації.

З'явилися супутникові знімки наслідків пожежі на складі боєприпасів поряд із хутором Погорелівка та селом Сергіївка у Підгірському районі Воронезької області. pic.twitter.com/o4rLwfvrKf — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 7, 2024

Вибухи у Воронезькій області

Вчора, 7 липня, російські ЗМІ стверджували про прильоти у Подгоренському районі Воронезької області, внаслідок чого декілька годин лунала детонація "вибухонебезпечних предметів".

Джерела видання пізніше розповіли, що вибухи стали результатом атаки дронів Служби безпеки України (СБУ) по великому складу боєприпасів. На 9 тисячах квадратних метрів російські терористи зберігали ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з патронами для вогнепальної зброї.