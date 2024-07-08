Взрывы боеприпасов в Воронежской области РФ: спутниковые снимки с последствиями пожара

Вчера, 7 июля, под удар дронов попал большой склад боеприпасов возле населенного пункта Сергеевка в Подгоренском районе Воронежской области.﻿ Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Отмечается, что масштабный пожар начался после атаки дронов. Местные власти заявили о том, что все БпЛА были сбиты, впрочем, из-за падения обломков "загорелось хозяйственное здание".

Губернатор региона Александр Гусев, в свою очередь, заявил о введении режима чрезвычайной ситуации.

З'явилися супутникові знімки наслідків пожежі на складі боєприпасів поряд із хутором Погорелівка та селом Сергіївка у Підгірському районі Воронезької області. pic.twitter.com/o4rLwfvrKf — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 7, 2024

Взрывы в Воронежской области

Вчера, 7 июля, российские СМИ заявили о прилетах в Подгоренском районе Воронежской области, в результате чего несколько часов раздавалась детонация "взрывоопасных предметов".

Источники издания позже рассказали, что взрывы стали результатом атаки дронов Службы безопасности Украины (СБУ) по большому складу боеприпасов. На 9 тысячах квадратных метров российские террористы хранили ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия.