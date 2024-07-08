На виборах у Франції сенсаційно перемагають ліві – екзитполи

Екзитполи прогнозують перемогу альянсу лівих на дострокових парламентських виборах у Франції та друге місце пропрезидентському блоку, тоді як правопопулістське "Національне об'єднання" із соратниками, які вже готувались формувати уряд, опиняється на третьому місці, повідомляє Європейська правда.

Про це свідчить прогноз Elabe на замовлення BFMTV, RMC і La Tribune Dimanche. Схожі результати прогнозує також Ifop.

"Національне об’єднання" Ле Пен-Жордана Барделли, якому останні соцопитування прогнозували першість і навіть абсолютну більшість, може опинитися на третьому місці та отримати у парламенті від 115 до 150 місць.

На першому місці опиняється альянс лівих сил "Народний фронт", вони можуть отримати у Національній асамблеї 175-205 місць. Для абсолютної більшості необхідно здобути 289 мандатів.

На другій позиції опинився блок пропрезидентських сил "Разом", їм прогнозують від 150 до 175 місць.

Прогноз Ifop, який наводить Le Figaro, дає лівим від 180 до 215 місць, блоку "Разом" – 150-180 місць, "Національному об’єднанню" – від 120 до 150 мандатів.

Лідер "Нескореної Франції" з альянсу лівих Жан-Люк Меланшон вже заявив, що президент Емманюель Макрон повинен запросити "Новий народний фронт" керувати країною.

Прогнози є сенсаційними, оскільки останні опитування свідчили, що "Нацоб'єднання" якщо і не отримає абсолютної більшості, то все ж стане партією з найбільшим представництвом у парламенті.