На выборах во Франции сенсационно побеждают левые – экзитполы

Экзитполы прогнозируют победу альянса левых на досрочных парламентских выборах во Франции и второе место пропрезидентскому блоку, тогда как правопопулистское "Национальное объединение" с соратниками, которые уже готовились формировать правительство, оказывается на третьем месте, сообщает Европейская правда.

Об этом свидетельствует прогноз Elabe по заказу BFMTV, RMC и La Tribune Dimanche. Похожие результаты прогнозирует также Ifop.

"Национальное объединение" Ле Пен-Жордана Барделлы, которому последние соцопросы прогнозировали первенство и даже абсолютное большинство, может оказаться на третьем месте и получить в парламенте от 115 до 150 мест.

На первом месте оказывается альянс левых сил "Народный фронт", они могут получить в Национальной ассамблее 175-205 мест. Для абсолютного большинства необходимо получить 289 мандатов.

На второй позиции оказался блок пропрезидентских сил "Вместе", им прогнозируют от 150 до 175 мест.

Прогноз Ifop, как сообщает Le Figaro; дает левым от 180 до 215 мест, блоку "Вместе" – 150-180 мест, "Национальному объединению" – от 120 до 150 мандатов.

Лидер "Непокоренной Франции" из альянса левых Жан-Люк Меланшон уже заявил, что президент Эмманюэль Макрон должен пригласить "Новый народный фронт" управлять страной.

Прогнозы являются сенсационными, поскольку последние опросы свидетельствовали, что "Нацобъединение" если и не получит абсолютного большинства, то все же станет партией с наибольшим представительством в парламенте.