У Франції оголосили результати другого туру парламентських виборів
У Франції завершився другий тур виборів до Національних зборів. Президентська коаліція "Разом!" здобула 168 місць у парламенті. Про це повідомляє Le Monde, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Згідно з підсумками другого туру:
- "Новий народний фронт" обійняв перше місце та отримав 182 місця у парламенті;
- "Разом!" - 168 місць;
- "Національне об’єднання" - 143 місця;
- "Республіканці" - 63 місця.
Варто додати, що у парламенті Франції 577 місць загалом. Ті місця, які залишилась, будуть розподілені між іншими кандидатами.
Парламентські вибори у Франції
Після виборів до Європейського парламенту та перемоги "Національного об'єднання" президент Франції Еммануель Макрон розпустив Національні збори, а також оголосив дострокові парламентські вибори
Під час першого туру перемогу знову здобула партія "Національне об'єднання", а президентська коаліція "Разом!" - третє.
Другий тур виборів проходив вчора, 7 липня.