Во Франции объявили результаты второго тура парламентских выборов

Во Франции завершился второй тур выборов в Национальное собрание. Президентская коалиция "Вместе!" получила 168 мест в парламенте. Об этом сообщает Le Monde, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Согласно итогам второго тура:

"Новый народный фронт" занял первое место и получил 182 места в парламенте;

"Вместе!" - 168 мест;

"Национальное объединение" - 143 места;

"Республиканцы" - 63 места.

Следует добавить, что в парламенте Франции 577 мест в целом. Оставшиеся места будут распределены между другими кандидатами.

Парламентские выборы во Франции

После выборов в Европейский парламент и победы "Национального объединения" президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание, а также объявил досрочные парламентские выборы

Во время первого тура победу снова одержала партия "Национальное объединение", а президентская коалиция "Вместе!" - третье место.

Второй тур выборов проходил вчера, 7 июля.