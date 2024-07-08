ISW: ЗСУ можуть зірвати плани окупантів ударами західною зброєю по РФ
Країни Заходу повинні дозволити Збройним Силам України бити західною зброєю по військових об'єктах на території Росії. Це дозволить зірвати масштабні наступальні операції агресора. Про це йдеться у на звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.
Зазначається, що згідно з супутниковими знімками, наприкінці червня 2024 року Повітряні сили Збройних сил України, ймовірно із західної зброї, завдали успішного удару по командному пункту російського полку в Бєлгородській області.
У звіті нагадали, що 23 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про удар по командному пункту невстановленого російського мотострілецького полку в Нехотіївці Бєлгородської області. Розташування командного пункту біля лінії фронту на півночі Харківської області дозволяє припустити, що він був задіяний у російських наступальних операціях на північ від Харкова.
Геолокаційні кадри удару вказують, що командний пункт розташовувався менш ніж за кілометр від російсько-українського кордону. Отримані 1 квітня та 28 червня супутникові знімки, демонструють істотні пошкодження будівлі, в якій розташовувався командний пункт. В ISW припустили, що Сили оборони України використали високоточну бомбу французького виробництва Armement Air-Sol Modulaire Hammer (скор. AASM, A2SM або HAMMER).
Аналітики Інституту зазначають, що удар по Нехотіївці демонструє здатність ЗСУ успішно атакувати військові об'єкти на території Росії з використанням наданої Заходом зброї, щоб послабити здатність Збройних сил агресора проводити наступальні операції в Україні.
"Це підтверджує той факт, що Україна може зірвати російські наступальні операції, якщо країни Заходу продовжать скасовувати обмеження на використання ЗСУ своїх озброєнь для ударів по військових об'єктах в Росії. Україна повинна мати можливість використовувати надану Заходом зброю, зокрема ракети ATACMS, для нанесення ударів по російських військових цілях в оперативному тилу і глибокому тилу РФ, щоб суттєво підірвати ворожі операції в широкому масштабі", - йдеться у звіті ISW.
Обстріли території Росії
За останні кілька місяців у різних областях Росії майже щоночі відбуваються масштабні вибухи та пожежі. Українські спецпризначенці та військові атакують територію агресора ударними дронами. Так, за цей період були виведені з ладу понад 30 нафтопереробних заводів і нафтобаз.
Президент Володимир Зеленський заявив, що світ обурюється ударами по російській енергетичній інфраструктурі та закликав зробити так, щоб Росія не била по енергетиці України.
У червні США дозволили ЗСУ бити по території Росії з американської зброї, але заборонила використовувати балістичні ракети ATACMS. Крім того, Силам оборони дозволили атакувати РФ лише біля україно-російського кордону в Харківській області та на обмеженій відстані.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна з часом отримає дозвіл на удари зброєю західних партнерів по російських бомбардувальниках.