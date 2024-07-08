ISW: ВСУ могут сорвать планы оккупантов ударами западным оружием по РФ
Страны Запада должны позволить Вооруженным Силам Украины бить западным оружием по военным объектам на территории России. Это позволит сорвать масштабные наступательные операции агрессора. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.
Отмечается, что в соответствии со спутниковыми снимками, в конце июня 2024 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины, вероятно из западного оружия, нанесли успешный удар по командному пункту российского полка в Белгородской области.
В отчете напомнили, что 23 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил об ударе по командному пункту неустановленного российского мотострелкового полка в Нехотеевке Белгородской области. Расположение командного пункта у линии фронта на севере Харьковской области позволяет предположить, что он был задействован в российских наступательных операциях к северу от Харькова.
Геолокационные кадры удара указывают, что командный пункт располагался менее чем в километре от российско-украинской границы. Полученные 1 апреля и 28 июня спутниковые снимки, демонстрируют существенные повреждения здания, в котором располагался командный пункт. В ISW предположили, что Силы обороны Украины использовали высокоточную бомбу французского производства Armement Air-Sol Modulaire Hammer (сокр. AASM, A2SM або HAMMER).
Аналитики Института отмечают, что удар по Нехотеевке демонстрирует способность ВСУ успешно атаковать военные объекты на территории России с использованием предоставленного Западом оружия, чтобы ослабить способность Вооруженных сил агрессора проводить наступательные операции в Украине.
"Это подтверждает тот факт, что Украина может сорвать российские наступательные операции, если страны Запада продолжат отменять ограничения на использование ВСУ своих вооружений для ударов по военным объектам в России. Украина должна иметь возможность использовать предоставленное Западом оружие, в частности ракеты ATACMS, для нанесения ударов по российским военным целям в оперативном тылу и глубоком тылу РФ, чтобы существенно подорвать вражеские операции в широком масштабе", - говорится в отчете ISW.
Обстрелы территории России
За последние несколько месяцев в разных областях России почти каждую ночь происходят масштабные взрывы и пожары. Украинские спецслужбы и военные атакуют территорию агрессора ударными дронами. Так, за этот период были выведены из строя более 30 нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз.
Президент Владимир Зеленский заявил, что мир возмущается ударами по российской энергоинфраструктуре и призвал сделать так, чтобы Россия не била по энергетике Украины.
В июне США разрешили ВСУ бить по территории России из американского оружия, но запретила использовать баллистические ракеты ATACMS. Кроме того, Силам обороны разрешили атаковать РФ только в районе украино-российской границы в Харьковской области и на ограниченном расстоянии.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина со временем получит разрешение на удары оружием западных партнеров по российским бомбардировщикам.