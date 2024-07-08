Орбан у Китаї обговорив з Сі Цзіньпіном війну Росії з Україною

Прем′єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який прибув з несподіваним візитом до Пекіну, провів переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном, повідомляє Українська правда.

"Китай є ключовою державою у створенні умов для миру в російсько-українській війні (повномасштабній агресії РФ – ред.). Саме тому я приїхав на зустріч з президентом Сі в Пекін, всього через два місяці після його офіційного візиту в Будапешт" , – сказав Орбан.

Агентство "Сіньхуа" проінформувало лише про факт зустрічі Орбана з лідером Китаю.

Російські пропагандисти повідомили, що під час зустрічі Орбан заявив, що Угорщина високо цінує "мирну" ініціативу Китаю щодо України.

"У разі конфлікту (повномасштабної війни РФ проти України – ред.), що йде по сусідству з Угорщиною, ми теж високо цінуємо вашу (КНР) мирну ініціативу" , - сказав Орбан.

СNN зазначає, що візит Орбана до Пекіна і його зупинки минулого тижня в Росії та Україні відбулися лише через тиждень після того, як Угорщина перебрала на себе ротаційне головування в Раді Європейського Союзу - позицію, на яку скептично дивилися багато лідерів країн блоку, де Орбана вважають "неліберальним диваком".

Це також відбувається на тлі постійного занепокоєння - і глибоких розбіжностей - щодо того, як і коли буде вирішена війна в Україні, майже через два з половиною роки після російського вторгнення.