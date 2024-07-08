Орбан в Китае обсудил с Си Цзиньпином войну России с Украиной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прибыл с неожиданным визитом в Пекин, провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщает Украинская правда.

"Китай является ключевым государством в создании условий для мира в российско-украинской войне (полномасштабной агрессии РФ - ред.). Именно поэтому я приехал на встречу с президентом Си в Пекин, всего через два месяца после его официального визита в Будапешт" , – сказал Орбан.

Агентство "Синьхуа" проинформировало лишь о факте встречи Орбана с лидером Китая.

Российские пропагандисты сообщили, что во время встречи Орбан заявил, что Венгрия высоко ценит "мирную" инициативу Китая по Украине.

"В случае конфликта (полномасштабной войны РФ против Украины - ред.), идущего по соседству с Венгрией, мы тоже высоко ценим вашу (КНР) мирную инициативу" , - сказал Орбан.

СNN отмечает, что визит Орбана в Пекин и его остановки на прошлой неделе в России и Украине состоялись лишь через неделю после того, как Венгрия взяла на себя ротационное председательство в Совете Европейского Союза - позицию, на которую скептически смотрели многие лидеры стран блока, где Орбана считают "нелиберальным чудаком".

Это также происходит на фоне постоянного беспокойства - и глубоких разногласий - относительно того, как и когда будет решена война в Украине, почти через два с половиной года после российского вторжения.