"Укренерго" скасувало відключення світла сьогодні до 14:00

Через нижче споживання зранку понеділка, 8 липня, світло в Україні не вимикатимуть до 14:00.

Про це повідомили﻿ в "Укренерго".

"Зниження споживання вранці після вихідних та накопичений резерв в системі дали змогу зменшити обсяг обмежень. А з 10:30 до 14:00 обмеження будуть скасовані для всіх регіонів України", – йдеться в повідомленні.

Водночас ввечері очікується збільшення споживання, тому з 19:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати 4 черги графіків відключень одночасно. В інші години доби – по всій Україні діятимуть 3 черги відключень.

Як працюють такі відключення

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр «Укренерго» для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго у кожному регіоні.

Умовно, 1 черга графіків – 4 години обмежень за добу, 2 черги – 8 годин обмежень за добу, 3 черги – 12 годин обмежень за добу, 4 черги – 16 годин обмежень за добу. Але як протягом доби розподілити це навантаження – розраховують обленерго та формують відповідні графіки для кожного регіону.

Протягом доби запланований імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 29 844 МВт*год, з максимальною потужністю 1538 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.

На ранок залишаються знеструмленими 504 населених пункти. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. З технічних причин: знеструмлювалися споживачі у Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Сумській, Чернігівській областях.

Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі, а також є наслідками бойових дій у прифронтових регіонах.