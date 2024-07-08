"Укрэнерго" отменило отключение света сегодня к 14:00

Из-за более низкого потребления утром понедельника, 8 июля, свет в Украине не будут выключать до 14:00.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Снижение потребления утром после выходных и накопленный резерв в системе позволили снизить объем ограничений. А с 10:30 до 14:00 ограничения будут отменены для всех регионов Украины" , – говорится в сообщении.

В то же время, вечером ожидается увеличение потребления, поэтому с 19:00 до 22:00 облэнерго будут применять 4 очереди графиков отключений одновременно. В другие часы суток – по всей Украине будут действовать 3 очереди отключений.

Как работают такие отключения

Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно – определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас – определяют облэнерго в каждом регионе.

Условно, 1 очередь графиков – 4 часа ограничений в сутки, 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки, 3 очереди – 12 часов ограничений в сутки, 4 очереди – 16 часов ограничений в сутки. Но как в течение суток распределить эту нагрузку – рассчитывают облэнерго и формируют соответствующие графики для каждого региона.

За сутки запланирован импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 29 844 МВт*ч, с максимальной мощностью 1538 МВт. Экспорт не производится и не предусматривается.

К утру остаются обесточенными 504 населенных пункта. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. По техническим причинам: обесточены потребители в Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Сумской, Черниговской областях.

Технические причины отключения связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи, а также являются последствиями боевых действий в прифронтовых регионах.