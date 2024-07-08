У Києві було влучання у дитячу лікарню "Охматдит"

Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", там є постраждалі. ﻿Інформацію підтвердив директор "Охмадиту" Володимир Жовнір, повідомляє Українська правда.

За словами Жовніра, був приліт в один із корпусів лікарні. Наразі там організовують евакуацію та переїзд усіх, хто був у приміщенні.

За словами іншого джерела видання, в лікарні є постраждалі.

Нагадаємо, вранці 8 липня російські окупанти здійснили черговий ракетний удар по території України. Російські терористи випустили понад 40 ракет різних типів.

Наразі у столиці міська влада повідомляє про сімох загиблих.