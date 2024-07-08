В Киеве был прилет в детскую больницу "Охматдет"

В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", там есть пострадавшие. ﻿Информацию подтвердил директор "Охматдета" Владимир Жовнир, сообщает Украинская правда.

По словам Жовнира, был прилет в один из корпусов больницы. Сейчас там организуют эвакуацию и переезд всех, кто был в помещении.

По словам другого источника издания, в больнице есть пострадавшие.

Напомним, утром 8 июля российские оккупанты совершили очередной ракетный удар по территории Украины. Российские террористы выпустили более 40 ракет различных типов. Сейчас в столице городские власти сообщают о семи погибших.