Окупанти вдарили по Кривому Рогу: 10 загиблих і понад 30 поранених
Зранку 8 липня росіяни вдарили по Кривому Рогу під час масованої ракетної атаки на Україну. Є декілька влучань. Наразі відомо про 10 загиблих та 31 пораненого.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Одне з влучань зафіксовано по адміністративній будівлі промислового підприємства.
"Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких", – зазначив Вілкул.
Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.