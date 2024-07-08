Окупанти вдарили по Кривому Рогу: 10 загиблих і понад 30 поранених

Зранку 8 липня росіяни вдарили по Кривому Рогу під час масованої ракетної атаки на Україну. Є декілька влучань. Наразі відомо про 10 загиблих та 31 пораненого.

Про це повідомив﻿ голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Одне з влучань зафіксовано по адміністративній будівлі промислового підприємства.

"Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких" , – зазначив Вілкул.

Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.