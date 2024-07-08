Оккупанты ударили по Кривому Рогу: 10 погибших и более 30 раненых
Утром 8 июля россияне ударили по Кривому Рогу во время массированной ракетной атаки на Украину. Есть несколько попаданий. Сейчас известно о 10 погибших и 31 раненом.
Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Одно из попаданий зафиксировано по административному зданию промышленного предприятия.
"Продолжается ликвидация последствий. Предварительно 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых", - отметил Вилкул.
Работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения.