Оккупанты ударили по Кривому Рогу: 10 погибших и более 30 раненых

Утром 8 июля россияне ударили по Кривому Рогу во время массированной ракетной атаки на Украину. Есть несколько попаданий. Сейчас известно о 10 погибших и 31 раненом.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Одно из попаданий зафиксировано по административному зданию промышленного предприятия.

"Продолжается ликвидация последствий. Предварительно 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых" , - отметил Вилкул.

Работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения.