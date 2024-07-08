Посол Австрії про обстріл "Охматдиту": "Чистий терор"
Посол Австрії Арад Бенкьо шокований влучанням на території дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, про що почали з’являтись повідомлення після масованої ракетної атаки РФ вранці 8 липня і роботи ППО, повідомляє Європейська правда.
Посол поширив допис з відео із місця влучання.
"Цього разу влучило у дитячу лікарню "Охматдит". Австрія багато років підтримувала цей центр і багато його відділень. Це заклад, що піклується про немовлят і дітей. Ця російська атака – це чистий терор", – відреагував він.
Київський мер та директор "Охматдиту" підтвердили інформацію про влучання в один з корпусів лікарні, там триває евакуація людей. Дані про постраждалих уточнюються.