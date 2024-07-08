Посол Австрії про обстріл "Охматдиту": "Чистий терор"

Посол Австрії Арад Бенкьо шокований влучанням на території дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, про що почали з’являтись повідомлення після масованої ракетної атаки РФ вранці 8 липня і роботи ППО, повідомляє Європейська правда.

Посол поширив допис з відео із місця влучання.

"Цього разу влучило у дитячу лікарню "Охматдит". Австрія багато років підтримувала цей центр і багато його відділень. Це заклад, що піклується про немовлят і дітей. Ця російська атака – це чистий терор" , – відреагував він.

Another massive missiles attack on Kyiv. This time the Children‘s Hospital Okhmadyt was hit! Austria has supported this center for many years and many departments.

This is an institution which cares for babies and children in need.

The Russian attack is pure terror. https://t.co/kjNvtzGFMi — Arad Benkö (@AradBenkoe) July 8, 2024

Київський мер та директор "Охматдиту" підтвердили інформацію про влучання в один з корпусів лікарні, там триває евакуація людей. Дані про постраждалих уточнюються.