Посол Австрии об обстреле "Охматдета": "Чистый террор"

Посол Австрии Арад Бенкьо шокирован попаданием по территории детской больницы "Охматдет" в Киеве, о чем начали появляться сообщения после массированной ракетной атаки РФ утром 8 июля и работы ПВО, сообщает Европейская правда.

Посол распространил сообщение с видео с места попадания.

"На этот раз попало в детскую больницу "Охматдет". Австрия много лет поддерживала этот центр и многие его отделения. Это заведение, которое заботится о младенцах и детях. Эта российская атака – чистый террор" , – отреагировал он.

Another massive missiles attack on Kyiv. This time the Children‘s Hospital Okhmadyt was hit! Austria has supported this center for many years and many departments.

This is an institution which cares for babies and children in need.

The Russian attack is pure terror. https://t.co/kjNvtzGFMi — Arad Benkö (@AradBenkoe) July 8, 2024

Киевский мэр и директор "Охматдета" подтвердили информацию о попадании в один из корпусов больницы, там продолжается эвакуация людей. Данные о пострадавших уточняются.