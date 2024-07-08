Посол Австрии об обстреле "Охматдета": "Чистый террор"
Посол Австрии Арад Бенкьо шокирован попаданием по территории детской больницы "Охматдет" в Киеве, о чем начали появляться сообщения после массированной ракетной атаки РФ утром 8 июля и работы ПВО, сообщает Европейская правда.
Посол распространил сообщение с видео с места попадания.
"На этот раз попало в детскую больницу "Охматдет". Австрия много лет поддерживала этот центр и многие его отделения. Это заведение, которое заботится о младенцах и детях. Эта российская атака – чистый террор", – отреагировал он.
Киевский мэр и директор "Охматдета" подтвердили информацию о попадании в один из корпусов больницы, там продолжается эвакуация людей. Данные о пострадавших уточняются.