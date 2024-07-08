В ОП підтвердили зустріч Зеленського з Туском та підписання безпекової угоди

В Офісі президента України підтвердили, що Володимир Зеленський прибув до Варшави та розпочав зустріч з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, а також – що 8 липня Польща та Україна підпишуть двосторонню безпекову угоду, повідомляє Європейська правда.

Близько 13:00 за київським часом на офіційних сторінках Офісу президента підтвердили, що Володимир Зеленський перебуває у Варшаві.

Почалася зустріч Зеленського із Дональдом Туском, які спілкуватимуться віч-на-віч, а також у розширеному складі за участі делегацій.

"Заплановані переговори про продовження оборонної співпраці, підтримку України на шляху до євроінтеграції та очікування від саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні. Також обговорять участь Польщі у відновленні України, розвиток торгівлі та гуманітарну співпрацю.

Володимир Зеленський і Дональд Туск підпишуть угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, а також поспілкуються з представниками ЗМІ" , – оголосили в Офісі президента.

Вранці 8 липня візит українського президента опосередковано підтвердили в МЗС Польщі, а невдовзі польські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Зеленський вже у Варшаві.

Після зустрічі з Туском та спільної пресконференції запланована зустріч українського президента з польським колегою Анджеєм Дудою.