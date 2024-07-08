В ОП подтвердили встречу Зеленского с Туском и подписание соглашения по безопасности

В Офисе президента Украины подтвердили, что Владимир Зеленский прибыл в Варшаву и начал встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском, а также – что 8 июля Польша и Украина подпишут двустороннее соглашение по безопасности, сообщает Европейская правда.

Около 13:00 по киевскому времени на официальных страницах Офиса президента подтвердили, что Владимир Зеленский находится в Варшаве.

Началась встреча Зеленского с Дональдом Туском, которые будут общаться с глазу на глаз, а также в расширенном составе с участием делегаций.

"Запланированы переговоры о продолжении оборонного сотрудничества, поддержку Украины на пути к евроинтеграции и ожидания от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне. Также обсудят участие Польши в восстановлении Украины, развитие торговли и гуманитарное сотрудничество.

Владимир Зеленский и Дональд Туск подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей, а также пообщаются с представителями СМИ" , – объявили в Офисе президента.

Утром 8 июля визит украинского президента косвенно подтвердили в МИД Польши, а вскоре польские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Зеленский уже в Варшаве.

После встречи с Туском и совместной пресс-конференции запланирована встреча украинского президента с польским коллегой Анджеем Дудой.