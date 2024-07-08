Посол Німеччини про обстріл "Охматдиту": Так виглядає готовність РФ до переговорів
Посол Німеччини Мартін Єгер прокоментував влучання по території дитячої лікарні "Охматдит" у Києві внаслідок масованої ракетної атаки Росії вранці 8 липня, повідомляє Європейська правда.
Він вказав, що російська атака призвела до загиблих та поранених у Києві, а "Охматдит" зазнав руйнувань.
"Це війна проти цивільного населення. Так виглядає готовність Росії до переговорів і її бажання миру", – зазначив Єгер.
Водночас посол Австрії Арад Бенкьо назвав чистим терором влучання по території дитячої лікарні "Охматдит".
Київський мер та директор "Охматдиту" підтвердили інформацію про влучання в один з корпусів лікарні, там триває евакуація людей. Дані про постраждалих уточнюються.