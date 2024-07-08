Посол Німеччини про обстріл "Охматдиту": Так виглядає готовність РФ до переговорів

Сьогодні вранці Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, в т.ч. по Києву. Руйнувань зазнала і дитяча лікарня «Охматдит». Багато жертв у Києві, є загиблі, поранені. Це війна проти цивільного населення. Так виглядає готовність Росії до переговорів і її бажання миру. pic.twitter.com/T4kbm9RXwt