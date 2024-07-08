Посол Германии об обстреле "Охматдета": Так выглядит готовность РФ к переговорам

Посол Германии в Украине Мартин Йегер прокомментировал попадание по территории детской больницы "Охматдет" в Киеве в результате массированной ракетной атаки России утром 8 июля, сообщает Европейская правда.

Он указал, что российская атака привела к погибшим и раненым в Киеве, а "Охматдет" подвергся разрушениям.

"Это война против гражданского населения. Так выглядит готовность России к переговорам и ее желание мира" , – отметил Егер.

Сьогодні вранці Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, в т.ч. по Києву. Руйнувань зазнала і дитяча лікарня «Охматдит». Багато жертв у Києві, є загиблі, поранені. Це війна проти цивільного населення. Так виглядає готовність Росії до переговорів і її бажання миру. pic.twitter.com/T4kbm9RXwt — Martin Jaeger (@MJaegerT) July 8, 2024

В то же время посол Австрии Арад Бенкьо назвал чистым террором попадание по территории детской больницы "Охматдет".

Киевский мэр и директор "Охматдета" подтвердили информацию о попадании в один из корпусов больницы, там продолжается эвакуация людей. Данные о пострадавших уточняются.