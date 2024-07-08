Британська розвідка оцінила деградацію освіти в РФ внаслідок рішень Кремля

Розвідка Великої Британії проаналізувала, як на стан освіти у Росії вплинуло рішення Кремля взяти університети під свій контроль. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 8 липня.

Відомство звернуло увагу на ухвалене 19 червня Вченою радою Європейського університету в Санкт-Петербурзі рішення закрити факультет політичних наук.

Аналітики зазначають, що університет був центром академічної свободи, а отже, подразником для Кремля після повернення лідера РФ Владіміра Путіна на посаду президента в 2012 році та широкомасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

"Влада запровадила обов'язковий курс з основ російської державності та звільнила деяких викладачів, які критикували війну. Різні університети закрили програми навчання, які Кремль може вважати підривними" , – йдеться в огляді.

Розвідка вказала, що ізоляція з початку війни, ймовірно, завдала шкоди російській науці та посилається на дослідження журналу Nature, що за останні 12 місяців Академія наук РФ опустилася на 23 місця, з 71-го на 94-те.

Водночас, зауважує відомство, Московський державний університет також опустився в рейтингу й тепер посідає 420-те місце.