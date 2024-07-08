Британская разведка оценила деградацию образования в РФ вследствие решений Кремля
Разведка Великобритании проанализировала, как на состояние образования в России повлияло решение Кремля взять университеты под свой контроль. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 8 июля.
Ведомство обратило внимание на принятое 19 июня Ученым советом Европейского университета в Санкт-Петербурге решение закрыть факультет политических наук.
Аналитики отмечают, что университет был центром академической свободы, а следовательно, раздражителем для Кремля после возвращения лидера РФ Владимира Путина на пост президента в 2012 году и широкомасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
"Власти ввели обязательный курс по основам российской государственности и уволили некоторых преподавателей, критиковавших войну. Различные университеты закрыли программы обучения, которые Кремль может считать подрывными", – говорится в обзоре.
Разведка указала, что изоляция с начала войны, вероятно, нанесла ущерб российской науке и ссылается на исследование журнала Nature, что за последние 12 месяцев Академия наук РФ опустилась на 23 места, с 71-го на 94-е.
В то же время, отмечает ведомство, Московский государственный университет также опустился в рейтинге и теперь занимает 420-е место.
"Дискуссии на Петербургском международном юридическом форуме, который состоялся в конце июня, пропагандировали более мракобесный подход к образованию, а некоторые участники критиковали идею изучения иностранных языков и поддерживали замену "антигосударственных" учебников", – резюмирует разведка.