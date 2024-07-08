Росіяни використовують нову тактику для наведення "Іскандерів" – Ігнат

Російська армія почала використовувати нову тактику – застосовувати розвідувальні безпілотники з відключеною навігацією. Про це заявив представник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат, повідомляє Радіо Свобода.

"Ворог застосовує нові тактичні прийоми: запускає БПЛА без навігації, без сигналу GPS. І вмикається цей сигнал безпосередньо над об’єктом, який ворог планує розвідувати і завдати туди вже удар Іскандером. Таким чином, доводиться теж реагувати на цю ситуацію. Якщо хтось думає, що нічого не робиться – вже проведено чимало розмов і завдання якось вирішити цю проблему поставило вище керівництво" , – розповів Ігнат.

За словами представника Повітряних сил ЗСУ, Сили оборони мають впроваджувати ефективні засоби протидії розвідувальним дронам РФ.

"Хочу нагадати, у нас "Шахеди" літають аж до західних кордонів. Тому говорити про те, що "Орлан" залетів нам в тил, в Полтавську область, це далеко не вперше трапляється. Це є проблема, яку потрібно вирішувати. Зараз шукають інноваційні рішення, уже працюють по ворожих розвідувальних дронах працюють FPV-дронами, працюють зенітними дронами, як їх називають, і працюють доволі успішно.

Думаю, що на це треба теж звернути увагу усім Силам оборони і впроваджувати такі засоби, які є відносно дешевими в порівнянні з тим, щоб витрачати ракети. Ну і ракету треба мати, а ракети сьогодні виконують стримуючу функцію" , – заявив полковник.

Ігнат додав, що щодня до півсотні БПЛА літають по лінії фронту, а окремі види безпілотників можуть потрапляти і в тил.

"Ми зараз з вами говоримо, а десятки БПЛА – 30-40 – по лінії фронту літають… Сумщина, Харківщина, вони взагалі там цілодобово проводять повітряну розвідку, там де ведуться активні бойові дії. Буває, що дрони залітають і вглиб території нашої. Так, є різні засоби протидії: є мобільні вогневі групи, можуть винищувальну авіацію застосовувати. Вже і з Як-52 є позитивний досвід застосування на Півдні, також є і системи РЕБ" , – розповів військовий.

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