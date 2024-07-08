Россияне используют новую тактику для наведения "Искандеров" – Игнат

Российская армия начала использовать новую тактику – применять разведывательные беспилотники с отключенной навигацией. Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат, сообщает Радио Свобода.

"Враг применяет новые тактические приемы: запускает БПЛА без навигации, без сигнала GPS. И включается этот сигнал непосредственно над объектом, который враг планирует разведывать и нанести туда уже удар Искандером. Таким образом, приходится тоже реагировать на эту ситуацию. Если кто-то думает , что ничего не делается – уже проведено немало разговоров и задача как-то решить эту проблему поставила высшее руководство" , – рассказал Игнат.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, Силы обороны должны внедрять эффективные средства противодействия разведывательным дронам РФ.

"Хочу напомнить, у нас "Шахеды" летают вплоть до западных границ. Поэтому говорить о том, что "Орлан" залетел нам в тыл, в Полтавскую область, это далеко не впервые случается. Это проблема, которую нужно решать. Сейчас ищут инновационные решения, уже работают по вражеским разведывательным дронам, работают FPV-дронами, работают зенитными дронами, как их называют, и работают довольно успешно.

Думаю, что на это надо тоже обратить внимание всем Силам обороны и внедрять такие средства, которые являются относительно дешевыми по сравнению с тем, чтобы тратить ракеты. Ну и ракету надо иметь, а ракеты сегодня выполняют сдерживающую функцию" , – заявил полковник.

Игнат добавил, что ежедневно до полусотни БПЛА летают по линии фронта, а отдельные виды беспилотников могут попадать и в тыл.

"Ми зараз з вами говоримо, а десятки БПЛА – 30-40 – по лінії фронту літають… Сумщина, Харківщина, вони взагалі там цілодобово проводять повітряну розвідку, там де ведуться активні бойові дії. Буває, що дрони залітають і вглиб території нашої. Да, есть разные средства противодействия: есть мобильные огневые группы, могут истребительную авиацию заслонять. Уже и с Як-52 есть положительный опыт применения на Юге, также есть и системы РЭБ" , – рассказал военный.

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