Ранкова повітряна атака: ППО збила 30 із 38 ракет
У понеділок близько 10:00 Росія завдала комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. Сили ППО збили 30 ракет.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Всього, за попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 1 крилату ракету 3М22 "Циркон";
- 13 крилатих ракет Х-101;
- 14 крилатих ракет "Калібр";
- 2 крилаті ракети Х-22;
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 11 крилатих ракет Х-101;
- 12 крилатих ракет "Калібр";
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.