Ранкова повітряна атака: ППО збила 30 із 38 ракет

У понеділок близько 10:00 Росія завдала комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. Сили ППО збили 30 ракет.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Всього, за попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

4 балістичні ракети "Іскандер-М";

1 крилату ракету 3М22 "Циркон";

13 крилатих ракет Х-101;

14 крилатих ракет "Калібр";

2 крилаті ракети Х-22;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет: