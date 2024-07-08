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Утренняя воздушная атака: ПВО сбила 30 из 38 ракет

Утренняя воздушная атака: ПВО сбила 30 из 38 ракет
Фото: Рixabay

В понедельник около 10:00 Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования. Силы ПВО сбили 30 ракет.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего, по предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет разных типов:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";
  • 13 крылатых ракет Х-101;
  • 14 крылатых ракет "Калибр";
  • 2 крылатые ракеты Х-22;
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 11 крылатых ракет Х-101;
  • 12 крылатых ракет "Калибр";
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

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