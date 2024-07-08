Утренняя воздушная атака: ПВО сбила 30 из 38 ракет

В понедельник около 10:00 Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования. Силы ПВО сбили 30 ракет.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего, по предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет разных типов:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

4 баллистические ракеты "Искандер-М";

1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";

13 крылатых ракет Х-101;

14 крылатых ракет "Калибр";

2 крылатые ракеты Х-22;

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет: