Україна ініціює засідання Радбезу ООН через масований обстріл РФ – Зеленський

Україна ініціює надзвичайне засідання Ради Безпеки ООН через сьогоднішню ракетну атаку Росії по Україні, зокрема удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском після підписання безпекової угоди, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Україна зараз ініціює скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з російським ударом по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею" , - сказав Зеленський.

Президент зазначив що, Росія вже поширює неправдиву інформацію, що удар по "Охматдиту" був спричинений роботою української ППО, однак є докази, що це було пряме влучання ворожої ракети.

Масована атака по Україні 8 липня

Сьогодні, 8 липня, близько о 09:40, російські терористи завдали ракетних ударів по низці регіонів України. Наразі відомо про 28 загиблих та 112 постраждалих.

Під час масованого ракетного обстрілу РФ запустила по Україні 38 ракет різних типів, 30 з яких знищила українська ППО.

Зокрема, росіяни завдали удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, внаслідок чого загинули двоє людей. Під завалами ще можуть бути люди.